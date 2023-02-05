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Level Up: Advanced 5th Edition (A5E)
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FAQs
Classes
Resources & Errata
Resources
Pregenerated Characters
Errata
Community Resources
Worlds
Community
Forum
Facebook
Discord
Twitter
Play Testing
Watch
A5ESRD
A5E.tools
Gate Pass Gazette
Buy Now
Level Up: Advanced 5th Edition (A5E)
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Close Menu
Home
News
Level Up Gateway
About
Team
FAQs
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Resources
Pregenerated Characters
Errata
Community Resources
Worlds
Folder:
Community
Back
Forum
Facebook
Discord
Twitter
Play Testing
Watch
A5ESRD
A5E.tools
Gate Pass Gazette
Buy Now
Level Up System Reference Documents
The new A5E System Reference Documents are at A5ESRD.com!